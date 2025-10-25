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25 октября 2025, 15:07

Мостовой о «Спартаке»: «Слово позор я не скажу, но первый тайм не очень»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил первый тайм в матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Игра длится 90 минут. Много раз видели матчи, когда в первом тайме плохо, а дальше меняется игра. Первый тайм не очень, но слово позор я не скажу. Были моменты у «Спартака», «Оренбург» же тоже играет. Давайте дождемся конца. Вдруг, сейчас что-то произойдет», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» и «Оренбург» не сумели открыть счет в первом тайме матча 13-го тура РПЛ — 0:0.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;.«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
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Александр Мостовой
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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