«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Ростов» обыгрывает махачкалинское «Динамо» по итогам первого тайма матча 13-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 35-й минуте забил бразильский форвард Роналдо.

Ростовчане нанесли 4 удара в створ ворот соперника в первом тайме, на счету махачкалинцев один удар в створ.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.