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Сегодня, 20:46

Мостовой: «Рассказов не нужен «Спартаку», ему лучше куда-то уйти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах защитника Николая Рассказова в московском клубе.

— Нужен ли сейчас Рассказов «Спартаку»?

— Думаю, что нет. Он же почти не играет. Лучше ему куда-то уйти.

— А кто нужен «Спартаку» в зимнее трансферное окно?

— Не знаю. В клубе работает много людей, они и знают, кто нужен, а кто не нужен, — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Ранее агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-rasskazov-ne-nuzhen-spartaku-emu-luchshe-kuda-to-uiti-218697/
Александр Мостовой
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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