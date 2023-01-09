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Тарханов: «Кириченко сейчас хорошо побыть помощником в «Сочи», у Бердыева можно многому поучиться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о включении Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова и Андрея Мацюры в тренерский штаб «Сочи».

«Конечно, в первую очередь все будет зависеть от Бердыева, а помощники будут помогать реализовывать все то, что у него есть. В штабе только Хохлов новичок, а Кириченко и Мацюра уже давно работают с Бердыевым.

Дмитрию Кириченко, возможно, сейчас хорошо побыть помощником. Ему еще учиться надо, а у Бердыева можно многому поучиться. Станет ли для Кириченко работа в штабе Бердыева трамплином к самостоятельной работе главным тренером? Может быть, посмотрим. Но он уже сколько лет с Бердыевым работает, а приглашений пока нет никаких. Поэтому он и продолжает помогать Бердыеву.

За какое место сможет бороться «Сочи» с новым тренерским штабом? Посмотрим, как смогут футболисты понять Бердыева и его тактическую схему игры. Федотова они понимали, а с Гараниным все было не так хорошо. Но, думаю, Федотов и Бердыев похожи по манере работы. У «Сочи» пока нет стабильности в игре, плюс потеряли защитника и нападающего в межсезонье. Что-то у них сломалось, может, бывший тренер не нашел контакт с игроками. Отставание от пятерки лидеров всего 4 очка, они могут еще побороться и зацепиться за топ-5 по итогам сезона», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

«Сочи» объявил о назначении 70-летнего Бердыева главным тренером 25 декабря.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-kirichenko-seychas-horosho-pobyit-pomoshhnikom-v-sochi-u-berdyieva-mozhno-mnogomu-nauchitsya
Дмитрий Кириченко
Дмитрий Хохлов
ХК Сочи
Александр Тарханов
Курбан Бердыев
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