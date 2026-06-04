Голкипер «Зенита» Адамов признан лучшим игроком команды в сезоне-2025/26

Вратаря «Зенита» Дениса Адамова признали лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В сезоне-2025/26 28-летний голкипер провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 16 раз отыграл на ноль.

Помимо Адамова, на награду претендовали защитник Игорь Дивеев, хавбек Вендел, атакующий полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев.

«Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России в прошедшем сезоне. Команда Сергея Семака на 2 очка опередила ставший вторым «Краснодар».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max