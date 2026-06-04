Голкипер «Зенита» Адамов признан лучшим игроком команды в сезоне-2025/26
Вратаря «Зенита» Дениса Адамова признали лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В сезоне-2025/26 28-летний голкипер провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 16 раз отыграл на ноль.
Помимо Адамова, на награду претендовали защитник Игорь Дивеев, хавбек Вендел, атакующий полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев.
«Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России в прошедшем сезоне. Команда Сергея Семака на 2 очка опередила ставший вторым «Краснодар».
Источник: ФК «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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