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Кудряшов успешно прооперирован после ДТП

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Федор Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова сообщила «СЭ», что футболист был успешно прооперирован после ДТП.

Ранее «СЭ» сообщил, что Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Мотоцикл спортсмена столкнулся с машиной «скорой помощи». Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация.

«Операция прошла. С Федей все хорошо, скоро поедет домой», — сказала Болотова «СЭ».

Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года. Помимо «Спартака», он выступал за «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», а также турецкие «Истанбул Башахшехир» и «Антальяспор». Сейчас футболист играет за команду 2DROTS в Медиалиге.

14 апреля Кудряшов принял участие в турнире Fight Nights — футболист вышел на поединок по правилам кикбоксинга в ММА-перчатках с рэпером Дмитрием Гусаковым (GOODY). Во втором раунде GOODY нокаутировал Кудряшова хай-киком.

Федор Кудряшов.Кудряшов на мотоцикле врезался в машину скорой в Москве. После ДТП его госпитализировали

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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