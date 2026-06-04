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Саусь: «Балтика» провела хороший сезон и способна это повторить»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» объяснил, почему зимой перешел из «Балтики» в московский клуб.

— «Балтика» стала главной сенсацией прошедшего сезона, но без вас весной просела и оказалась без медалей. В будущем чемпионате калининградская команда может повторить и улучшить свой нынешний результат?

— Думаю, да. Это крепкая команда с сильным тренером, который не дает ребятам спуску, не дает им расслабляться. Считаю, что все могут выдать хороший сезон. И «Балтика» в том числе. Она провела хороший сезон и способна это повторить.

— Зимой многие считали, что у «Балтики» раскупят лидеров, но в итоге из ключевых футболистов ушли только вы. Удержать вас был шанс?

— Во-первых, это «Спартак» приглашал. Во-вторых, пришло официальное предложение, которое устроило и «Балтику», и «Спартак», и меня. В принципе все были готовы к этому переходу. Как видите, есть первый трофей в карьере, так что это точно было не зря.

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла 6-е место в РПЛ.

Источник: «Известия»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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П
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 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

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Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
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 2 1 0
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