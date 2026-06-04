Слишкович сравнил Соболева с Ибрагимовичем

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» сравнил нападающих «Зенита» Александра Соболева и Джона Дурана.

— Весной всех удивил Соболев. Когда пришел Джон Дуран, все были уверены, что он будет в старте. Но Соболев выиграл конкуренцию.

— Вы видели Дурана?

— По-моему, он не выкладывался на полную. Приехал веселиться. Для «Зенита» это не усиление, скорее усиление для Соболева — чтобы вернуть его в форму.

— Логика есть. Сравнивать их нельзя. Мне пофиг, где футболист был год-два назад. Футбол — здесь и сейчас. В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана. У Семака есть глаза. Он знает, кто играет лучше, а кто хуже.

В начале 2026 года Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня. В российской команде нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола.

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