Глава Мордовии Здунов рассказал о состоянии стадиона в Саранске

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал «СЭ», в каком состоянии сегодня находится главный стадион региона, принимавший матчи ЧМ-2018, «Мордовия Арена».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы на стадионе в Саранске проходили матчи. В том числе клубов РПЛ, которые используют арену как резервную. Также там проводятся матчи по регби. Все подтрибунные помещения функционируют. Внимательно следим за экономикой. Стадион находится в отличном состоянии. Готовы принять матчи любого уровня», — сказал Здунов «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-26.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в период с 3 по 6 июня. Ключевая тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсуждают формирование новой модели глобального развития на фоне трансформации мировой экономики.

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