Костин верит, что «Динамо» может стать чемпионом со Шварцем

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».

«Перспективы Шварца в «Динамо»? Не знаю, посмотрим. Чемпионство со Шварцем? Будет когда-нибудь», — сказал Костин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

22 мая «Динамо» объявило о расставании с 48-летним Гусевым после окончания контракта в конце месяца. Российского специалиста на посту главного тренера бело-голубых сменил Сандро Шварц.

Немец уже возглавлял московскую команду — с октября 2020 по июнь 2022 года.

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