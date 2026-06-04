Зырянов — об обмене Дивеева на Лусиано: «Мы все сделали правильно»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об обмене защитника Игоря Дивеева из ЦСКА на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

11 января 26-летний Дивеев стал игроком «Зенита», а ЦСКА получил за своего защитника 24-летнего Лусиано.

«Дивеев провел все матчи, не пропустив практически ни одной тренировки. Мы все сделали правильно. И правильно Игоря готовили к играм, подводили в тренировочном процессе», — приводит слова Зырянова ТАСС.

После трансфера Дивеев сыграл за «Зенит» 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Лусиано принял участие в 13 матчах ЦСКА, забил 4 гола и оформил 1 ассист.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России. ЦСКА с 51 баллом занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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