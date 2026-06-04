Слишкович выступил против ужесточения лимита на легионеров: «Уровень упадет»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об игре молодых россиян за клубы РПЛ.

— В «Зените» стали чаще задействовать россиян, особенно все отмечают, что Семак начал доверять молодым игрокам, например Кондакову.

— Правильно. Это надо было делать раньше. Когда нет еврокубков, я не вижу смысла покупать дополнительных легионеров. Это идеальный момент, чтобы давать шанс молодым талантливым россиянам. Кроме «Локо» и ЦСКА, ни у кого этого не видел. В «Оренбурге» я старался давать максимум практики россиянам. Легионер должен делать разницу на поле. Если он ее не делает, зачем такой нужен? Посмотрите, как Галактионов доверился Батракову и другим — и они заиграли. Развивать футболиста можно только через игры. Тренировки — это другое. Нужно дать почувствовать драйв полных стадионов.

— Ужесточение лимита на легионеров — верное решение, чтобы дать больше практики молодым?

— Я в целом против запретов и ограничений. Уровень чемпионата определяют сильные игроки. Сейчас он высокий благодаря Венделу, Барко и другим. Боюсь, что с новым лимитом уровень упадет. Если бы весь мир ввел лимит, я бы сказал: «Окей». Но если одна страна вводит, а 20 других — нет, это проблема.

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас команды РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.

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