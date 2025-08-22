Набабкин не видит проблемы в отсутствии забивного нападающего у ЦСКА: «Главное, что забивает команда»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результативности нападающих армейцев.

— Насколько остро стоит проблема с отсутствием забивного нападающего у ЦСКА?

— Главное, что забивает команда. Какие игроки это делают — уже не так важно. Конечно, хочется, чтобы больше голов у нападающих, но чемпионат только начался, для этого еще есть время.

После пяти туров РПЛ ЦСКА идет на 3-й строчке в таблице чемпионата России, набрав 11 очков.