Дмитрий Сычев назвал лучших футболистов РПЛ сезона-2025/26

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычев назвал лучшими футболистами Российской премьер-лиги Максима Глушенкова из «Зенита», Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу из «Краснодара» и Алексея Батракова из «Локомотива».

Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал «Зенит», который набрал 68 очков.

«Я бы назвал четырех лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Это Алексей Батраков, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков. Они были лидерами своих команд, от них многое зависело в плане результата, игры, построения», — приводит слова Сычева ТАСС.

«Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на 2 очка. «Локомотив» завоевал бронзовые медали.

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