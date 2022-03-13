Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (1:2).

«Не ожидал такого исхода. Возникли вопросы к судейству, но надо еще раз все пересмотреть. «Спартак» неплохо показал себя в последних двух играх, а тут такой результат. Приехал обескровленный «Краснодар», а даже ничью не удалось отстоять», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет в гостях с «Нижним Новгородом» (19 марта).

«Краснодар» — на пятой строчке и в следующем туре встретится в гостях с «Уфой» (20 марта).