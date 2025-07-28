Агент Самошникова: «Интерес к Илье есть не только со стороны «Спартака»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что 27-летний защитник прошел МРТ для «Спартака».

«Интерес к Илье есть со стороны не только «Спартака», но и ряда других клубов. На данный момент он игрок «Локомотива», он восстановился и вернулся на поле. Главное, чтобы Илья быстрее набрал свои кондиции и начал работать на полную катушку. А Иван Карпов все время что-то пишет», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.