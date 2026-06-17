Австрия благодаря автоголу обыграла Иорданию на ЧМ-2026

Сборная Австрии одержала победу над Иорданией в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 3:1.

Австрийцы вышли вперед благодаря голу Романо Шмида на 21-й минуте. На 50-й минуте иорданцы сравняли счет, отличился Али Ольван.

Победу Австрии принес автогол — на 77-й минуте в свои ворота забил Язан Аль-Араб. В концовке третий мяч австрийцев с пенальти забил 37-летний Марко Арнаутович.

После 1-го тура австрийцы с 3 очками занимают второе место в группе J, уступая Аргентине по разнице мячей. Иордания по дополнительным показателям опережает Алжир и идет третьей.

Во 2-м туре группового турнира Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной. Иордания — 23 июня с Алжиром.