Александр Мостовой: «Не представляю, чтобы Романцев или Лобановский прыгали, как Тедеско»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что он думает о поведении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Кононов работал целый год, многие сомневались в его фигуре, я считал, что в его назначении больше вопросов, чем ответов. Проработал целый год, а все докатилось до того, что команда оказалась около зоны вылета. Тедеско, можно сказать, выпал сектор «Приз», как в «Поле Чудес». «Спартак» — команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать!

Я, кстати, не приветствую такое. Понятно, что это способ завести игроков, но это как-то не по-футбольному. Человек, который всю жизнь провел в футболе, не станет так действовать. Понятно, что и я на его месте могу в какой-то эмоциональный момент выбежать и вскинуть руки вверх, тем более, понимая, что в мой адрес направлены все камеры, но это не значит, что так можно делать постоянно.

Тедеско в этом плане напоминает мне Моуринью в первые годы. Все прекрасно знают его историю: был переводчиком, стал главным тренером. Он ведь тоже постоянно бегал-прыгал. Многие специалисты, в свою очередь, просто сидят на скамейке или стоят на бровке, считая, что экспрессия делу не поможет. У каждого свой подход. В любом случае, когда тебе 34 года, а тебе выпал сектор «Приз», конечно, эмоции пойдут через край. Помню, когда играл в Испании, был похожий тренер в одной из команд, он чуть ли не на трибуну убегал, целовал всех. Всем нравилось, шоу, здорово!

Потом выяснилось, что человек в свое время работал учителем физкультуры. Вот так повезло человеку, вытянул счастливый билет. Никто в таком выражении эмоций плохого не видит, просто не представляю, чтобы Романцев или Лобановский, если говорить о великих отечественных тренерах, так же прыгали на бровке, как сейчас Тедеско. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Александра Мостового — скоро в «СЭ»