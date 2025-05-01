Над клубами и судьями проводят эксперимент. «Пари НН» снова дали Кукуяна и Федорова

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Пари НН» в роли видеоассистентов обслужат Артур Федоров и Павел Кукуян. Именно они работали в предыдущем туре на встрече «Пари НН» — «Ахмат» (1:0).

Дело не только в повторной отправке тех же арбитров на матч нижегородцев. В 26-м туре Кукуян и Федоров придумали повод, чтобы перебить 11-метровый удар.

При этом, напомню, в двух матчах 26-го тура возникли схожие ситуации при выполнении 11-метровых ударов, однако судейские бригады приняли разные решения. В одном случае пенальти не был перебит, в другом это случилось. В конце встречи «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Гамид Агаларов не сумел реализовать пенальти — его удар парировал вратарь гостей Станислав Агкацев. 11-метровый удар перебит не был.

На следующий день в конце игры «Пари НН» — «Ахмат» судья Павел Шадыханов после проверки видеоассистентов объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. ВАР решил, что процедуру выполнения пенальти нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым.

В ходе первого матча обязанности видеоассистентов выполняли Василий Казарцев и Кукуян, в ходе второго — Кукуян и Федоров.

В первой игре, в Каспийске, перед ударом Агаларова третий номер краснодарцев Витор Тормена правой ногой тоже наступил на линию разметки. Затем, когда Агкацев отразил пенальти, защитник «быков» первым прибежал к отлетевшему мячу, вступил в борьбу за него, коснулся его и выбил.

Чего теперь ждать от Кукуяна и Федорова в игре, от результата которой зависит ход чемпионской гонки?