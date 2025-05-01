Футбол
Над клубами и судьями проводят эксперимент. «Пари НН» снова дали Кукуяна и Федорова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Пари НН» в роли видеоассистентов обслужат Артур Федоров и Павел Кукуян. Именно они работали в предыдущем туре на встрече «Пари НН» — «Ахмат» (1:0).

Дело не только в повторной отправке тех же арбитров на матч нижегородцев. В 26-м туре Кукуян и Федоров придумали повод, чтобы перебить 11-метровый удар.

При этом, напомню, в двух матчах 26-го тура возникли схожие ситуации при выполнении 11-метровых ударов, однако судейские бригады приняли разные решения. В одном случае пенальти не был перебит, в другом это случилось. В конце встречи «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Гамид Агаларов не сумел реализовать пенальти — его удар парировал вратарь гостей Станислав Агкацев. 11-метровый удар перебит не был.

На следующий день в конце игры «Пари НН» — «Ахмат» судья Павел Шадыханов после проверки видеоассистентов объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. ВАР решил, что процедуру выполнения пенальти нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым.

В ходе первого матча обязанности видеоассистентов выполняли Василий Казарцев и Кукуян, в ходе второго — Кукуян и Федоров.

В первой игре, в Каспийске, перед ударом Агаларова третий номер краснодарцев Витор Тормена правой ногой тоже наступил на линию разметки. Затем, когда Агкацев отразил пенальти, защитник «быков» первым прибежал к отлетевшему мячу, вступил в борьбу за него, коснулся его и выбил.

Чего теперь ждать от Кукуяна и Федорова в игре, от результата которой зависит ход чемпионской гонки?

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    А кто это сделал?!

    01.05.2025

  • sdf_1

    Если недавно разоблачённый синьором Бобровым судейский заговор против «Зенита», то почему на матч «Зенит» — «Пари НН» ставят Кукуяна и Федорова, которые "придумали повод, чтобы перебить 11-метровый удар" в ворота «Пари НН»? Нестыковка получается, синьор Бобров. Может заговор не против «Зенита», а за «Зенит»? Надо вам снова заняться этим вопросом

    01.05.2025

  • stuart_parsley

    Там и в эпизоде с Боселли ничего не было, поэтому арбитры ошибались в обе стороны, так что назначили и назначили)))

    01.05.2025

  • Gordon

    Бобров, смените уже работу... Не смешно.

    01.05.2025

  • Leonid Schukin

    Почему фаны и зрители не включены в состав подопытных?

    01.05.2025

    • Судья Карасев назначен на матч «Зенит» — «Пари НН», Мешков — на игру «Акрон» — «Динамо» Мх в 27-м туре РПЛ

    Мостовой: «Стань в том году чемпионом, Личка был бы легендой «Динамо» и получил 5-летний контракт»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

