Медина в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Дамак»

Переговоры по переходу полузащитника «Спартака» Хесуса Медины в «Дамак» находятся на финальной стадии. Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация о скором переходе 28-летнего игрока в клуб из Саудовской Аравии.

«Переговоры по трансферу Медины из «Спартака» в «Дамак» находятся на финальной стадии. В ближайшее время игрок должен вылететь в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра», — сообщил «СЭ» источник.

Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. За красно-белых парагваец провел 58 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле.