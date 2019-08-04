Александр Медведев считает недоразумением гол в ворота "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев - о матче с "Краснодаром" (1:1) в четвертом туре чемпионата России.

- Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу "Краснодар" до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили, - цитирует Медведева ТАСС. - А гол (в ворота "Зенита" - прим. "СЭ") - это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное - команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.

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