Сутормин поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1).

«Питер! С победой», — написал Сутормин в Instagram.

В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Еще по одному мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.