Медведев: «Ждем Кузяева в «Зените». Но он будет играть в Европе»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании клуба подписать полузащитника Далера Кузяева.

«Мы ждем Далера Кузяева в «Зените», но он объявил, что будет играть в Европе. Узнали об этом из прессы», — сказал Медведев «СЭ».

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня. 32-летний россиянин покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Кузяев играл за «Гавр» с 2023 года. Хавбек провел за французский клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Кузяев играл за «Зенит», «Ахмат», «Карелию» и «Нефтехимик».