30 июня, 10:05

Медведев: «Ждем Кузяева в «Зените». Но он будет играть в Европе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании клуба подписать полузащитника Далера Кузяева.

«Мы ждем Далера Кузяева в «Зените», но он объявил, что будет играть в Европе. Узнали об этом из прессы», — сказал Медведев «СЭ».

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня. 32-летний россиянин покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Кузяев играл за «Гавр» с 2023 года. Хавбек провел за французский клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Кузяев играл за «Зенит», «Ахмат», «Карелию» и «Нефтехимик».

Далер Кузяев.Кузяев покидает «Гавр» по окончании срока контракта. Куда дальше?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Далер Кузяев
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
  • mikeV

    Так Кузяев почитал Дюкова, и решил, что будет играть в Европе за Зенит!

    02.07.2025

  • sergey stepanov

    Зачем его ждать Кузя уже давно не тот, борьба за выживание отложила отпечаток на его игре и прежним уже не станет. На молодёжь обратите внимание и так пенсионеров в клубе уже с лихвой!

    30.06.2025

  • m_16

    Если Далеру один раз доступно сообщили, что всегда ждут обратно, то зачем напоминать об этом постоянно? Это же не журналисты, которые одни и те же вопросы задают одним и тем же людям.

    30.06.2025

  • Gordon

    А кто мешал лично Кузяева спросить, если вы его так ждёте? :)))) Пресса значит. А если бы там написали, что Медведев уезжает послом в Гватемалу, он бы купил билет и полетел? :)))

    30.06.2025

    • «Крылья Советов» объявили об уходе нидерландца Бейла

    Медведев о сокращении госфинансирования: «Ничего об этом неизвестно»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

