«Крылья Советов» объявили об уходе нидерландца Бейла

Нидерландский защитник Гленн Бейл покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Футболист выступал за российскую команду с 2021 года.

«Гленн стал важной частью команды: надежным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нем с партнерами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

За четыре сезона Бейл провел 108 матчей в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В минувшем сезоне на счету 29-летнего защитника один гол и один пас в 24 играх.