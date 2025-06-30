Футбол
30 июня, 09:40

«Крылья Советов» объявили об уходе нидерландца Бейла

Алина Савинова
Гленн Бейл.
Фото ФК «Крылья Советов»

Нидерландский защитник Гленн Бейл покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Футболист выступал за российскую команду с 2021 года.

«Гленн стал важной частью команды: надежным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нем с партнерами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

За четыре сезона Бейл провел 108 матчей в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В минувшем сезоне на счету 29-летнего защитника один гол и один пас в 24 играх.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/fckssamara_official/28171
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
  • петя

    Вот кого надо брать в Спартак, а не платить десяток млн. за кота в мешке!

    01.07.2025

  • Олег Каменев

    Согласен. Ломаев и Цыпченко - игроки не уровня РПЛ. Как их вообще в главную лигу нашего футбола занесло?!!! Это не игроки, а настоящий балласт... Я родом из Михайловска (Ставропольский край) но своему ФК "Витязь" играющему в 3 лиге не пожелал бы Цыпченко... Ломаев?! возможно...

    30.06.2025

  • Belousov

    Суходрищев, перелогинься.

    30.06.2025

  • ANTI BOMG

    Вот кого надо было бы взять в Спартак!

    30.06.2025

  • по ходу и КРЫЛЬЯ... очень жаль

    30.06.2025

  • bvp

    В последнее время сильно сдал.

    30.06.2025

  • SuperDennis

    Некогда в звёздном Анжи объявили о "новом векторе развития", сбежал Хиддинк и все звёзды и именно Магомед Адиев был поставлен у руля тех, кто остался, а команда закономерно вылетела. В Крыльях о новом векторе пока не заявляли, но тот же Адиев у руля и похожие процессы. Бейл вот уходит... Жаль команду.

    30.06.2025

  • инок

    В общем тяжёлые время ждут болельщиков Крыльев, а жаль. Самобытная была команда..

    30.06.2025

  • Filin63

    Сколько здесь нытиков и псевдоэкспертов! Странно что ни слова про Осинькина. Ну ушёл и ушёл. Зато пришли Божин, Филин, Берковский, Марадишвилли, Раков, Марин, Сутормин. А из тех кто ушёл только Бейла и жалко. Ломаев, Цыпченко, Ежов, Якуба, Гапонов это отработанные материал. И ещё 3-4 новичка на подходе. Так что посмотрим кто там в Факел превращается!

    30.06.2025

  • m_16

    Браво, Федорищев!

    30.06.2025

  • m_16

    Ну не наглецы, а недоразумение скорее.

    30.06.2025

  • blue-white!

    Видимо в Самаре переходят в режим "Факела", т.е в режим жесткой экономии. Были в РПЛ наглецы из Воронежа, теперь их заменят наглецы из Самары...

    30.06.2025

  • blue-white!

    Кости да лапки...

    30.06.2025

  • инок

    А если Бейл такой ценный кадр, то почему его отпускают?

    30.06.2025

  • blue-white!

    Крылья превращаются, превращаются, превращаются... в Факел... А жаль, был самобытный клуб, правда раздербанивший в своё время Чертаново...

    30.06.2025

  • Sukkulent

    И остались от Крыльев рожки да ножки. Жаль, хороший футболист был.

    30.06.2025

  • Валерий Конончук

    очередной чмошник пытается прорекламировать очередной лохотрон

    30.06.2025

  • Александр Солодовников

    Божин хоть и самарский , но косячник редкий, и никак не равноценная замена Бейла.....(

    30.06.2025

  • Спринт

    Божин по сравнению с Бейлом среднестатискический ногомячист-недоучка.

    30.06.2025

  • Александр Солодовников

    Да хороших новостей о Крыльях ждать не приходится.....(((

    30.06.2025

  • Спринт

    Убирают из Крыльев всех, кто имел хороший контракт и не согласился на значительное снижение суммы заработка.

    30.06.2025

  • ОППВ

    Таких как Бейл поискать надо в РПЛ. Ну ничего, Божина взяли на замену. Конечно, не супер но не только хороший защитник но и забивать умеет и любит.

    30.06.2025

  • Колизейщик

    Как не продлили?!

    30.06.2025

    • Луис Энрике: «Хочу забить 10-15 голов в новом сезоне»

    Медведев: «Ждем Кузяева в «Зените». Но он будет играть в Европе»
