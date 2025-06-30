Медведев о сокращении госфинансирования: «Ничего об этом неизвестно»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном введении потолка финансирования футбольных клубов для государственных компаний.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Мне ничего об этом неизвестно. А то, что неофициально — я не комментирую», — сказал Медведев «СЭ».