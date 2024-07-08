Медведев — о возможном переходе Клаудиньо во «Фламенго»: «Пустопорожние слухи»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».
«Пустопорожние слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».
Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 бразилец принял участие в 43 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 9 результативными передачами.
Контракт Клаудиньо с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 18 миллионов евро.
(Константин Передерий)
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|0
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5
|Спартак
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10
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11
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|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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16
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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