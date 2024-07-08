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Сегодня, 18:22

Семин назвал условие, при котором вернется в профессиональный футбол

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ», можно ли будет его увидеть в будущем в качестве тренера профессиональной команды.

— Кто его знает, что сейчас говорить, — начал Семин. — Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Поэтому бесполезно его задавать. Если что-то придет хорошее, душа примет, значит, пойдем.

— Приходили ли тогда предложения?

— Это вы уже в дебри полезли, — сказал Семин.

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. Также 77-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Химки – Динамо Мх
 - : -
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