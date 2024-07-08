Губерниев — о Баринове: «Не нужно препятствовать, если он хочет играть в большом чемпионате»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».
«Алавес» — это испанская команда, поэтому, если люди хотят играть в больших чемпионатах, то препятствовать им не нужно. Что касается Пиняева и «Спартака», то, возможно, вопрос лежит в плоскости денег. В любом случае, у команды есть тактика и стратегия, команда совершенно точно будет усиливаться. Не думаю, что идет тотальная распродажа лидеров, потому что в команде что-то происходит, и не сомневаюсь, что все под контролем. Остается дождаться новостей о трансферах «Локомотива» и старта сезона», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
7 июля Metaratings сообщал, что форварда «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке».
8 июля в интервью Sport24 Баринов сообщил, что в ближайшее время «Алавес» должен сделать предложение железнодорожникам по трансферу футболиста. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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