Судейство

25 марта, 18:00

Медведев считает, что члены ЭСК живут в зазеркалье геометрии Лобачевского: «Никакого доверия к решению нет»

Александр Медведев заявил о недоверии к ЭСК
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ЭСК РФС, признавшей, что победный гол «Спартака» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ был засчитан верно.

«После 6(!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
  • Siralex

    Это - карма Зенита!!!

    26.03.2025

  • Феликс_Забанен

    я конечно поддерживаю желание этой жабы опозорится как можно сильнее, но он реально уже достал

    26.03.2025

  • novick

    :rofl:А если бы такой гол засчитали "Зениту"?

    26.03.2025

  • Nik

    как же этот бородавочник достал

    26.03.2025

  • Alexey Savin

    Видимо поскупился Зенит!

    26.03.2025

  • Павел Пушган

    Посмотрел программу "Правила игры", и там всё прекрасно, но не видно)) и с этим оба эксперта в студии согласились, что ничего не понятно. И более того Николаев сказал, что судья в этой ситуации мог поднять флаг и нужно было бы его поддержать. Но сейчас судьи стараются не останавливать матч флагом, а дожидаться ВАР, поэтому линейный флаг и не поднял, а может ему показалось, что офсайда нет и он поэтому не поднял. Нихрена там не ясно. А передача хорошая, за наколку спасибо!

    25.03.2025

  • Gordon

    Какие 3? 1 - и то спорный. Но сам подход верен.

    25.03.2025

  • Gordon

    Не угомонится никак :) Мало того, что подали такую позорную жалобу (при том, что объективно уступили по игре плюс был один реально спорный эпизод в их штрафной плюс пожаловались на якобы не показанные жёлтые при том, что это не рассматривается), так ещё и не угомонятся никак :))) Написали всё русским языком, но нет!!! Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с) :-)

    25.03.2025

  • spartsmen

    в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского --- 10 классов на лице отпечаталось - не срежешь и бензопилой. когда-то давно написал для студ. весны стишок, который кончался так: и конвертируя конгениальность, поймёшь, в дали увидев амперсенд, что к дистрибуции ведёт оригинальность, но проявляется всё это лишь во сне. медвед догнал. не прошло и пол-века :laughing:

    25.03.2025

  • hattabych

    Сразу бросается в глаза, что офсайд по медведевски фиксируется, когда мяч уже в полете.

    25.03.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    Защитник Зенита, походу, больше обучался эвклидовой геометрии и гипотетической геометрии Лобачевского, чем футболу. Всё рассчитал, но что-то пошло не так

    25.03.2025

  • werder63

    Медведев - вы жалкий тип, первый раз столкнувшийся с решением, принятым не в вашу пользу! Хорош скулить как побитый щенок! Стыдно за вас, старый дядька, а как дите! Ну заплачьте еще!)))

    25.03.2025

  • S_Malu

    Не хватает фантазии представить , в чем существует сам вопрошающий ...

    25.03.2025

  • avp1960

    Хоть ссы в глаза, а всё божья роса.. Медведев просто боится, что его высекут в ГАЗПРОМЕ..

    25.03.2025

  • avp1960

    Это весеннее обострение Медведева.. Неуважение к суду карается законом..

    25.03.2025

  • ВОПРЕКИ

    Вот у кого крышу рвет от безнаказанности и величия спонсора, возомнившего себя, таким же, "великим" управленцем, как и руководмитель Газпрома, считающего, что его мнение единственно правильное и непреклонно к выполнению. Собралась компания, привыкшая к халяве и кабинетным трофеям, теряющие дар речи, когда кто-то осмелится сказать "НЕТ и вы не правы..". Нужно быть отмороженным и тупым, чтобы говорить об отсутствие доверия к РФС, которым руководит такой же выкормыш Миллера, питерский ДЮКОВ, который без своего патрона "испустить" воздух переработанный из своего сидалища не может.. Кто-то еще скажет, что этот народ в адеквате ? Позорники мерзкие,приватизировавшие в Стране всё, в том числе и футбол, который опустили ниже канализации.

    25.03.2025

  • Телевизор посмотрел

    Интересно, а рассмотрит ли, какая-нибудь комиссия слова этого чела? Или неприкасаемый

    25.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Весеннее обострение ...бывает ...поплыл дядя )

    25.03.2025

  • Эрик Стейн

    А когда решения принимались в вашу сторону-значит тоже доверия нет...или тут другое?)))

    25.03.2025

  • vlad654

    Точно)) Три класса церковно-приходской)))

    25.03.2025

  • vlad654

    Конгениально))))))

    25.03.2025

  • NGE

    Найди программу "Правила игры", например на Рутубе, и посмотри там повторы из-за ворот и от центра поля. На них прекрасно видно, что офсайда нет

    25.03.2025

  • vlad654

    Ну,уважаемый, посмотрели лживый видеоматериал, и можно сказать, что хитрые болотные жабы начертили линии в момент, когда удар Денисова уже состоялся и мяч в метре от его ноги. А линии надо было чертить В МОМЕНТ УДАРА, когда нога Денисова только коснулась мяча. Поэтому засунь это видео себе в ...

    25.03.2025

  • NGE

    Сядут прям все судьи Лозанны и давай линии чертить по заветам Евклида - лишь бы Медведев-болотный не осерчал)))

    25.03.2025

  • NGE

    Вот вряд ли думал Лобачевский при жизни, что удостоится такой чести = сам Медведев-болотный его в пример Евклиду поставит!)))

    25.03.2025

  • lvb

    Ого, как Медведа/бородавочника седня корежит) Похоже здесь палатой №6 в Кащенко не обойтись) Экзорцизм нуно, беса изгонять). Бесы у Медведа возбудились, навеяли "влажные фантазии". Есть подозрения что виноваты местные зенитовский глоры "Везде" с "сущий" ната смирнов(вадим иванов) Абакумов(субулька) Идиот всея "Зенития".. Да тут их много, имя им-легион кретинов). Провели сеанс "черной магии", внушив Медведу мыслю о его "величии" и непогрешимости). А он и поверил, кукуха опосля ударов об "БакланАрены" совсем ку-ку) Отчитка неизбежна, к гадалке... не ходи)))

    25.03.2025

  • Andrey Victorovich

    Во понесло то его!

    25.03.2025

  • Константин Мельников

    Когда ты ртом пускаешь ветры, То не сойдешь за геометра. Хоть Лобачевского приплел, По факту все равно козел.

    25.03.2025

  • Каспийский берег

    Дебилоид вспомнил что где-то читал про геометрию! Правда не знает что это!

    25.03.2025

  • Evgen

    Не ну ты посмотри геометр какой а.....

    25.03.2025

  • sergey stepanov

    Так отдай китайцам разработчикам программы офсайдных линий, пусть они оценят эпизод, а так воздух сотрясать не стоит. Вот с фактами, если китаёзы установят иное можно аппелировать!

    25.03.2025

  • Павел Пушган

    Медведева немного кто любит, но по чесноку там офсайд)))))))))))))))))))))))))))

    25.03.2025

  • оппонент

    Истерики Медвежонка стали традицией.

    25.03.2025

  • Da Lyrikas

    "Они хочут показать свою образованность, и всегда говорят о непонятном". А. П. Чехов.

    25.03.2025

  • Вадим Непобедим

    Выпускник физтеха зажигает. Но забыл что еще есть теория относительности Эйнштейна.

    25.03.2025

  • Palacios

    Бомж Бруевич. К тому же, мерзкий. Вседозволенность и ощущение собственной непогрешимости. Гнида.

    25.03.2025

  • vlad654

    Вероятно, кое-кто объелся птичьего помёта, лучше бы задал вопрос о 3-х не назначенных пенальти в ворота Зенита. Или это другое? А может слабо? Результатами экспертизы удовлетворён, хорошо помыли грязных из топкого болота.

    25.03.2025

  • vv12

    Все должно быть сдрого по нашему мнению и ни как иначе - добавил Медведев

    25.03.2025

  • Врн36

    А когда кассьера факелу забивал из овса, как там проводились линнии, тоже не понятно, и там судьи наверно были, не в зазеркалье, а в реальном мире? Да ещё и когда игрока удаляли, там что то прыщик молчал

    25.03.2025

  • camellla

    Нервный какой-)

    25.03.2025

    • В «Зените» назвали чушью информацию о конфликте Глушенкова и Семака

    Арутюнянц — о Саввиди в «Ростове»: «Это решение за акционерами»
