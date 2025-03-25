Медведев считает, что члены ЭСК живут в зазеркалье геометрии Лобачевского: «Никакого доверия к решению нет»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ЭСК РФС, признавшей, что победный гол «Спартака» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ был засчитан верно.

«После 6(!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.