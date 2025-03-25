В «Зените» назвали чушью информацию о конфликте Глушенкова и Семака

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о конфликте между полузащитником Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком, о чем ранее сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

«Чушь», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» после 21 тура набрал 43 очка и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.

30 марта «Зенит» примет «Рубин» в матче 22-го тура чемпионата России.