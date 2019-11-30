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Александр Медведев: «Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча»

09:50
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал чего ждет от матча команды из Санкт-Петербурга в 18-м туре чемпионата России, в котором ей предстоит встретиться со «Спартаком».

— Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча, — приводит слова Медведеа ТАСС.

Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.

Игра со «Спартаком» — самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди.

Встреча «Зенита» и «Спартака» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
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https://tass.ru/sport/7233597

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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