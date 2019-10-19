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Александр Максименко: «Во втором тайме «Спартак» наиграл на победу»

18:58
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) поделился впечатлениями от игры.

— Тяжелая игра получилась, особенно первый тайм, — заявил Максименко в эфире программы «Арена live». — Тяжело входить в игру после такого непростого периода, когда мы только проигрывали. Было видно, что наши игроки тушевались. В перерыве тренер показал нам, как перестроиться, и во втором тайме мы наиграли на победу. Двигаемся вперед с оптимизмом. Дальше — больше!

После матча Тедеско собрал нас в центральном круге. Доменико поблагодарил за игру, рассказал нюансы, но о них распространяться не буду. С высоко поднятой головой идем дальше!

Оптимизм после игры с «Рубином» есть. После серии матчей из поражений не пропустить приятно. В будущее мы смотрим с позитивом.

Спартак — Рубин

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