Александр Максименко: «Сейчас для «Спартака» все очки на вес золота»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе заявил, что график команды нельзя назвать легким. Также он подчеркнул важность всех матчей для красно-белых.

— Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь, — сказал вратарь. — Не могу назвать их легкими: недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота!

В 13-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Начало в 16.30 по московскому времени.

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