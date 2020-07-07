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Александр Кокорин прилетел с «Сочи» в Санкт-Петербург

7 июля 2020, 21:26
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин прилетел в Санкт-Петербург. Самолет с игроками команды приземлился в Северной столице примерно в 18:00 по московскому времени.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил «СЭ», что точная информация относительно участия Кокорина в матче против «Зенита» появится только в день игры.

29-летний форвард принадлежит «Зениту» и выступает за «Сочи» на правах аренды. Главный тренер команды из Краснодарского края Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с сине-бело-голубыми придется заплатить серьезную сумму. По данным «СЭ», она составляет порядка 25 миллионов рублей. (Севастиан Терлецкий)

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