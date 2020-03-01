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Александр Кокорин не попал в пустые ворота. Видео

19:31
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» не попал в пустые ворота.

Экс-форвард «Зенита» после передачи Никиты Бурмистрова оставалось только попасть по воротам, однако он пробил мимо. Счет остался прежним — 1:0 в пользу тульского клуба.

Сочи — Арсенал Т

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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