Александр Кокорин не попал в пустые ворота. Видео
19:31
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» не попал в пустые ворота.
Экс-форвард «Зенита» после передачи Никиты Бурмистрова оставалось только попасть по воротам, однако он пробил мимо. Счет остался прежним — 1:0 в пользу тульского клуба.
Саша? pic.twitter.com/YOW9gHSfd1— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) March 1, 2020
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи