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Александр Кержаков: «Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке»

14:34
Александр Кержаков и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Кержаков и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».

— Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным, — цитирует Кержакова РИА «Новости». — Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для «красно-белых».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200802/1575274492.html

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