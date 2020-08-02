Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».

— Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным, — цитирует Кержакова РИА «Новости». — Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для «красно-белых».