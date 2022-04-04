«Спорт-Экспресс» запускает новый проект совместно с «ВКонтакте»

Голосуй во «ВКонтакте» и на сайте «Спорт-Экспресса» и определяй игрока тура в РПЛ. Итоги будут подводиться за день до следующего тура.

Теперь именно ты решаешь, кто стал лучшим.