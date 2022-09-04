Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 18:06

Гришин считает, что ЦСКА был на голову сильнее «Крыльев Советов»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Очень хорошая игра со стороны армейцев, особенно во втором тайме. Мне кажется, что счет должен был быть другим и ЦСКА мог обыгрывать «Крылья» крупнее. ЦСКА был на голову сильнее «Крыльев». Неплохо смотрелся Чалов, были моменты. Единственное — не забил, а нападающий должен забивать. Эпизод с возможным пенальти на Мойзесе? Там не было пенальти, Бейл чисто выбил мяч. Судья правильно рассудил эпизод», — приводит Metaratings.ru слова Гришина.

На 45+1-й минуте матча «Крылья Советов» — ЦСКА арбитр Артем Любимов, не квалифицировал действия самарца Глена Бейла как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар.

ЦСКА набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» 10 сентября. Самарский клуб сыграет в гостях против «Химок».

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-v-epizode-s-moyzesom-ne-bylo-penalti-beyl-chisto-vybil-myach-1352815/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Ахмат»: нападающий грозненцев Конате получил красную карточку в первом тайме

«Крылья Советов» — ЦСКА: видеообзор матча 8-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости