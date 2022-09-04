«Локомотив» — «Ахмат»: нападающий грозненцев Конате получил красную карточку в первом тайме

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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате получил красную карточку в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он получил два предупреждения в первые полчаса за грубую игру.

Отметим, что именно Конате открыл счет в матче, отличившись уже на 3-й минуте встречи.

В следующем туре «Ахмат» примет на своем поле «Нижний Новгород».