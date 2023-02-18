Александр Горшков: «Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новость о том, что бразильские игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо в ближайшее время могут получить российские паспорта.

«Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо. Для чего? Чтобы только еще легионеров взять. Не знаю, а есть ли смысл в этом какой-то. Наверное, руководство «Зенита» знает, для чего они это делают», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.