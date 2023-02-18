Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

Александр Горшков: «Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новость о том, что бразильские игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо в ближайшее время могут получить российские паспорта.

«Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо. Для чего? Чтобы только еще легионеров взять. Не знаю, а есть ли смысл в этом какой-то. Наверное, руководство «Зенита» знает, для чего они это делают», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-ne-znayu-est-li-smy-sl-delat-pasport-malkomu-i-klaudin-o/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Корнеев: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как шесть очков — совсем небольшая разница»
Деменко: «Если «Зенит» оступится первым, то «Спартак» может отыграть разницу»
Спортивный юрист назвала условие, при котором Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России
Хасан Кабзе: «Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ»
В «Урале» заявили, что Рамазан Гаджимурадов возвращается в расположение команды
В «Урале» опровергли новость о том, что голландец Зегелар приехал на просмотр в клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как шесть очков — совсем небольшая разница»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости