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Корнеев: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как шесть очков — совсем небольшая разница»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона чемпионата России.

«Ожидаю борьбу, как за первые места, так и за нижние, включая вылет. Команды попытались усилиться. Посмотрим, как они угадали с приобретениями. За первое место только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что «Зенит» может оступиться. Для общего баланса им не помешал бы голевой нападающий. Что касается вылета, если «Торпедо» реально не усилится, им будет очень тяжело сохранить место в РПЛ. Но есть еще несколько дней, так что посмотрим. Мне кажется, будут сюрпризы», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции. «Ростов» идет третьим (35 очков). Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

 

 

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-korneev-tol-ko-spartak-mozhet-sostavit-konkurentsiyu-zenitu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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