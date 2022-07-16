Александр Глущенко, работавший пресс-атташе команды «Фаворит-ВД Кафа» в чемпионате Крыма, за которую выступал умерший футболист Александр Козлов, рассказал в интервью «СЭ» о личных качествах игрока и его отношению к тренировкам.

— Козлов — доброжелательный парень?

— Искренний, открытый, добрый. Никакой заносчивости. Сам ребята говорили — «какой же он... нормальный!» Но что вытворял на тренировках — это поразительно. Мяч мог запустить в любую точку. Любой ногой. Резкость, смена движения. Все потрясающее. До сих пор момент перед глазами — играем в гостях с лидером, «Севастополем». Ведем в счете, отбиваемся. Вдруг Козлов получает мяч в центре поля — и в одно касание отсекает всех, выводит нашего нападающего один на один! Передача метров на тридцать — в ноги!

Он даже тренировался с удовольствием. Это ж не подделаешь. Впечатление — никуда не торопится! Никакой горечи от того, что уже не в «Спартаке». Как сложилось — так сложилось. Я до сих пор поверить не могу в его смерть — у меня слезы весь день, руки трясутся!

— Никогда сердце у Козлова не схватывало?

— Нет. Его часто заменяли на 70-й минуте — и каждый раз он был этим крайне недоволен. Всем видом показывал — готов играть матч целиком. Все на стадионе воспринимали эти замены с недоумением. Через Козлова шла вся игра! Весь креатив от него! Обычно Сашу ставили на край полузащиты — хотя ему хотелось играть под нападающими. А последний его матч был в Керчи — там ребята жесткие, ноги у Саши были разбиты. Да и выезд по нашим меркам тяжелый, дальний — 220 километров в один конец...

— Друга Дениса Давыдова, другого великого таланта, не вспоминали?

— Вспоминали. Спрашиваю: «Вот чего тебе не хватает? Команде?» Тот задумался — и отвечает: «Понимающих партнеров». Тут-то я и выдал: «Так вызвони Давыдова! Что тот прозябает где-то в Латвии?» Козлов усмехнулся: «Давыдов не поедет. У него и так все хорошо...»

Козлов умер вчера, 15 июля в возрасте 29 лет, у него оторвался тромб. Футболист готовился к сезону с подмосковным «Зорким».