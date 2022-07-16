Знакомый Козлова — об умершем футболисте: «Искренний, открытый, добрый, никакой заносчивости»
Александр Глущенко, работавший пресс-атташе команды «Фаворит-ВД Кафа» в чемпионате Крыма, за которую выступал умерший футболист Александр Козлов, рассказал в интервью «СЭ» о личных качествах игрока и его отношению к тренировкам.
— Козлов — доброжелательный парень?
— Искренний, открытый, добрый. Никакой заносчивости. Сам ребята говорили — «какой же он... нормальный!» Но что вытворял на тренировках — это поразительно. Мяч мог запустить в любую точку. Любой ногой. Резкость, смена движения. Все потрясающее. До сих пор момент перед глазами — играем в гостях с лидером, «Севастополем». Ведем в счете, отбиваемся. Вдруг Козлов получает мяч в центре поля — и в одно касание отсекает всех, выводит нашего нападающего один на один! Передача метров на тридцать — в ноги!
Он даже тренировался с удовольствием. Это ж не подделаешь. Впечатление — никуда не торопится! Никакой горечи от того, что уже не в «Спартаке». Как сложилось — так сложилось. Я до сих пор поверить не могу в его смерть — у меня слезы весь день, руки трясутся!
— Никогда сердце у Козлова не схватывало?
— Нет. Его часто заменяли на 70-й минуте — и каждый раз он был этим крайне недоволен. Всем видом показывал — готов играть матч целиком. Все на стадионе воспринимали эти замены с недоумением. Через Козлова шла вся игра! Весь креатив от него! Обычно Сашу ставили на край полузащиты — хотя ему хотелось играть под нападающими. А последний его матч был в Керчи — там ребята жесткие, ноги у Саши были разбиты. Да и выезд по нашим меркам тяжелый, дальний — 220 километров в один конец...
— Друга Дениса Давыдова, другого великого таланта, не вспоминали?
— Вспоминали. Спрашиваю: «Вот чего тебе не хватает? Команде?» Тот задумался — и отвечает: «Понимающих партнеров». Тут-то я и выдал: «Так вызвони Давыдова! Что тот прозябает где-то в Латвии?» Козлов усмехнулся: «Давыдов не поедет. У него и так все хорошо...»
Козлов умер вчера, 15 июля в возрасте 29 лет, у него оторвался тромб. Футболист готовился к сезону с подмосковным «Зорким».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1