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«Смотрю — Ярцев к стене прислонился, за грудь держится, в глазах слезы...». Черный день «Спартака»

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев.
Фото Алексей Иванов
Георгий Ярцев.
Фото Алексей Иванов
Георгий Ярцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Георгий Ярцев.
Фото Никита Успенский
Александр Козлов.
Фото Александр «Aztek» Глущенко.
Александр Козлов.
Фото Александр «Aztek» Глущенко.
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Обозреватель «СЭ» вспоминает двух ушедших вчера спартаковцев — Александра Козлова и Георгия Ярцева.

Еще вчера мне казалось, я все знаю про черные дни «Спартака». Моя память хранит 1:3 от «Антверпена». 1:5 от «Барселоны». Бесцветные московские 0:0 с «Кельном», издевающегося Литтбарски. Ну и так далее.

Для меня, выросшего в Тарасовке, все это было совершенно черными днями. Спартаковские кульбиты последних лет переживались как-то проще — самые обидные поражения (почему-то на языке вертится «Тосно») черными дни не делали. Так, бледно-коричневыми.

Что такое настоящий черный день для клуба, понял вчера. Сколько было смертей прежде, сколько ушло чудесных людей, а дошло вот сейчас. Когда не успел сжиться с новостью утренней — как добивает весть вечерняя.

С Сашей Козловым, выдающимся спартаковским талантом, уж сговорились на интервью. Как-то свели общие друзья в Крыму — казалось, Козлов готов рассказать все-все-все. Как легко попал в «Спартак» — и как еще легче вылетел из Тарасовки. Как в 27 стал ветераном, доигрывающим. На которого как на большого футболиста уж не смотрят.

Решили — вот встретимся в Москве и наговоримся.

Поговорить-то было о чем. Я ж помнил, как рассказывал нам в «Разговоре по пятницам» Александр Гришин чудесную историю. Мы всего лишь спросили — «бывало, что юниор вас сразил своим автомобилем?»

Гришин усмехнулся:

— Приехали играть со спартаковским дублем, смотрим — подъезжают на «Гелендвагене» двое. Присмотрелись — Давыдов и Козлов, нападающий. Я был просто в шоке! Я заканчивал играть в Ростове, далеко был от этих цифр, которые в Москве выписываются. Когда мне говорили, какие стали премиальные, отвечал: «Да хорош обманывать, такого не может быть...»

«Гелендвагены», ранняя слава, футбольный закат в 27, матчи против команд с именами вроде «Крымтеплица» или ЛФК «Уютное» — все это казалось мне драмой. Играющей на яркость рассказа.

Только что-то в Москве я не торопился набирать этот номер, заканчивающийся на 39-63. Уж Козлов-то точно не выглядел человеком, к которому надо торопиться. Хоть история с Бахаревым и Беркетовым могла бы научить: торопиться надо ко всем...

Георгий Ярцев. Поехал в Москву «за апельсинами и колбасой», встретил Бескова и стал легендой. Памяти Георгия Ярцева

Слезы Ацтека

Вот сегодня вместо того, чтоб расспрашивать самого Козлова, говорю с тем парнем, моим крымским дружбаном Александром Глущенко по прозвищу Ацтек, который нас знакомил. Тоже человек с биографией и яркими дарованиями — он и голых женщин снимет в лавандовых полях на уровне Хельмута Ньютона, и служил пресс-атташе в нескольких крымских клубах.

С Козловым они сразу сошлись — один Саша спартаковский фанат с соответствующими татуировками по всему туловищу, другой Саша за «Спартак» играл.

Звоню Ацтеку в Бахчисарай — и слышу: плачет!

— Козлов заявился в чемпионат Крыма как звезда? Проездом с Карлсбадского турнира?

— По отношению к работе, к людям вокруг — сама простота. Ничего звездного! Что мы смотрели на него как на великого — это вопрос другой. Вообще-то крымская премьер-лига — довольно специфичный продукт. Думаю, Саша Козлов был главной звездой за все время ее существования. За 8 лет.

— Кто ж звезда номер два и три?

— Его одноклубник Адлан Кацаев, тот когда-то играл за «Анжи» в российской премьер-лиге. Еще две звезды — это тренеры. Работал здесь Валерий Есипов, в Евпатории то ли консультировал, то ли тренировал Канчельскис...

— В какую команду приезжал Козлов?

— В марте 2021 года приехал в команду «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии. Чемпионат закончился — эта команда сменила название, стала называться «Алустон-ЮБК». Та же база, бухгалтерия, владельцы. С президентом у Козлова, как говорили, были приятельские отношения...

— Понятно, как занесло в Крым.

— При этом Козлов ушел из команды как-то непонятно. То ли финансовый вопрос, то ли недопонимание. Ушли сразу Кацаев, Козлов и Заур Садаев. Три звезды клуба.

— Сколько Козлов зарабатывал в чемпионате Крыма?

— Около 130-170 тысяч рублей в месяц.

— Для Крыма — несусветные деньги?

— Просто невероятные. Колоссальные! Базовая ставка футболиста у нас — 30 тысяч. Плюс премиальные за победы. За важный матч могли дать 10 тысяч рублей. А так — 5-7.

Александр Козлов. Фото Александр «Aztek» Глущенко.
Александр Козлов.
Александр «Aztek» Глущенко.

Копия паспорта

— Как познакомились с Козловым?

— Зимний перерыв в чемпионате. В команде меняются владельцы. Идет обновление состава. Меня приглашают в качестве пресс-атташе. У меня был опыт работы в премьер-лиги, у владельцев — нет. Поэтому со мной советовались. Как-то спортивный директор спрашивает: «А как вам Александр Козлов?» Я сразу понял, о ком речь — но переспросил: «Какой Козлов?» Даже представить не мог, что тот самый окажется в нашей команде! Прилетит в Крым!

Тут мне присылает на почту его копию паспорта. Я занимался оформлением заявки. Открываю письмо, вижу это лицо — и доходит... Тот самый Козлов! Я ж фанат «Спартака» — прекрасно его помнил! Сразу пишу спортивному директору: «Да не может быть! Как?!» — «Да, есть вероятность...» Через 2-3 недели Саша уже был заявлен. Первый домашний матч, стадион «Фиолент» в Симферополе. Думаю: будет на матче? Не будет? Это ж событие! Захожу в раздевалку перед игрой, жму всем руки — и краем глаза вижу: ага, вон он, в углу... Лицо необычное — такого парня сразу замечаешь. Мимика, быстрые глаза. Дохожу до Козлова, крепкое рукопожатие: «Добро пожаловать в команду!»

— Доброжелательный парень?

— Искренний, открытый, добрый. Никакой заносчивости. Сам ребята говорили — «какой же он... нормальный!» Но что вытворял на тренировках — это поразительно. Мяч мог запустить в любую точку. Любой ногой. Резкость, смена движения. Все потрясающее. До сих пор момент перед глазами — играем в гостях с лидером, «Севастополем». Ведем в счете, отбиваемся. Вдруг Козлов получает мяч в центре поля — и в одно касание отсекает всех, выводит нашего нападающего один на один! Передача метров на тридцать — в ноги!

— Забил?

— Нет. Да разве в этом дело? Этот момент остался на YouTube, найдите!

— Я слышал, в чемпионате Крыма приз лучшему футболисту матча — корзина с овощами.

— Вот этого Козлов не застал — в предыдущем чемпионате играла команда «Крымтеплица», так она лучшему футболисту на домашних матчах вручала корзинку. Болгарский перец, клубника...

Александр Козлов. Его сравнивали с Аршавиным и Кокориным: главный талант «Спартака» 2000-х Козлов умер в 29 лет

— Близко общались с Козловым?

— Часто разговаривали — на каждый выходной Саша улетал в Москву к семье. Ребятам давали 2-3 свободных дня. А я после игр как раз проезжал мимо аэропорта. Козлов меня просил подвезти — что я с удовольствием и делал. Всю дорогу разговаривали. Он больше говорил о семье, двух детях, чем о «Спартаке». У него сын и дочь. Рассказывал, что женился довольно рано — как многие футболисты. Но в остальном нетипичный футболист: никаких соцсетей, тик-токов... Для него радость — возиться с детьми. Погулять с женой по Москве. Получал удовольствие от жизни — но не жадно, нахрапом, захлебываясь.

— Как хорошо излагаете.

— Он даже тренировался с удовольствием. Это ж не подделаешь. Впечатление — никуда не торопится! Никакой горечи от того, что уже не в «Спартаке». Как сложилось — так сложилось. Я до сих пор поверить не могу в его смерть — у меня слезы весь день, руки трясутся!

— Никогда сердце у Козлова не схватывало?

— Нет. Его часто заменяли на 70-й минуте — и каждый раз он был этим крайне недоволен. Всем видом показывал — готов играть матч целиком. Все на стадионе воспринимали эти замены с недоумением. Через Козлова шла вся игра! Весь креатив от него! Обычно Сашу ставили на край полузащиты — хотя ему хотелось играть под нападающими. А последний его матч был в Керчи — там ребята жесткие, ноги у Саши были разбиты. Да и выезд по нашим меркам тяжелый, дальний — 220 километров в один конец...

— Друга Дениса Давыдова, другого великого таланта, не вспоминали?

— Вспоминали. Спрашиваю: «Вот чего тебе не хватает? Команде?» Тот задумался — и отвечает: «Понимающих партнеров». Тут-то я и выдал: «Так вызвони Давыдова! Что тот прозябает где-то в Латвии?» Козлов усмехнулся: «Давыдов не поедет. У него и так все хорошо...»

Александр Козлов. Фото Александр «Aztek» Глущенко.
Александр Козлов.
Александр «Aztek» Глущенко.

Спасибо за веселье

Мне трудно поверить, что умер Ярцев. Хотя заезжаю к родне на кладбище, смотрю на свежие ряды — до 74 сегодня мало кто дотягивает.

Георгию Ярцеву я буду благодарен всегда — за эмоции. За 96-й год, за футбольное веселье. За то безграничное удивление.

Когда-то я служил в газете «Правда». Советской власти уж не было — но оставалось еще здание, зал собраний. Огромный глобус в кабинете главного редактора, стол Марии Ильиничны Ульяновой-Елизаровой. Даже ордена «Правды» еще не вывезли в Грецию. Если не выглядывать в окно — все было как прежде.

Ну и всерьез — доктора наук из редколлегии швырялись словами: «Западные кукловоды». Каждое свое полубезумное заседание заставляли конспектировать двух старух с суммарным столетним партийным стажем.

После нависали надо мной, юниором, со своими назиданиям. Шевелили крашеными бровями. Других юных в редакции не было — приходилось терпеть. Раз уж я — ленинская смена. Кто-то вручил книжку «Школа рабкора», наказал прочитать к понедельнику.

А однажды надо мной склонился самый веселый член редколлегии, профессор Ваня Шаров. Выговорил шепотом:

— Никого не слушай. Все это пустяки. Есть два жанра — «скучно» и «интересно»...

К чему я все это? С Ярцевым не было скучно! Он и сам был вечно на взводе, бурлил — и ты рядом становился таким же.

Сколько раз с ним встречались — столько и возникало чувство, будто куда-то опаздываю. Бегу за поездом. Есть шанс угнаться — но уже знаю, что не успею.

1996 год. Георгий Ярцев. Ворвался в «Спартак» из низшей лиги в 29 лет и тренировал легендарный «детский сад». Памяти Георгия Ярцева

Могила Черенкова

Помню, встретились на могиле Феди Черенкова. Была годовщина.

— А вы когда первый раз увидели Черенкова? — поинтересовался я вполголоса.

— В том же 78-м. Худенький такой... Как тогда казалось — маленький и хиленький мальчик. Но сразу чувствовалось, что боец. Еще мы быстро поняли, что этот человек станет любимцем Бескова. Но особенно ему покровительствовал Николай Петрович, который говорил: «Федор еще всем покажет...» Черенков был словно сын полка!

— Прекрасное определение.

— Неконфликтный человек. Любил не учить, а учиться. Таким и оставался до конца футбольной карьеры. Никогда молодые не слышали, чтоб он что-то менторским тоном говорил. Что сейчас, что прежде вспомнит кто-то в компании Федора — и сразу у всех улыбки. Светлый человек! Бессребреник, мог отдать последнее! Что, кстати, регулярно случалось...

— Сегодня случайно вспомнилась какая-то встреча с Федором?

— Мы жили в соседних домах как раз в то время, когда Черенков проводил самый великолепный свой сезон: играл за «Спартак», первую сборную, олимпийскую... Вот где здоровье-то было подорвано. Однажды встретил его на улице — Федор брел уставший. Остановились, разговариваем. А Черенков всегда выражал сомнения в собственном таланте! И тогда вдруг произносит: «Ой, Георгий, а я не знаю, возьмут ли в сборную...» Я рассмеялся: «Если и сшили в сборной два костюма, то Малофееву и тебе». Малофеев тогда был главный тренер. А Федор даже на вершине славы всегда критически себя оценивал. Собственные действия подвергал сомнению. Поэтому и получился из него народный футболист.

— Еще какие фразы помнятся?

— Как-то долго сидели на сборе, народ стал проситься домой, и Бесков на собрании говорит: «Значит, вы семью любите больше, чем футбол!» И тут в тишине слышим негромкое, но отчетливое от Федора: «А я и семью люблю, и футбол...»

— В этом он весь.

— Точно! Женам тогда запрещалось нас встречать или провожать. Но для Федора делалось исключение — жена его и провожала, и встречала. Федор есть Федор, ему многое позволялось. Только лишь потому, что он никогда не манипулировал и не тянул на себя одеяло. Просто жил как жил. Это его судьба, его жизнь. Когда сейчас всякие яйцеголовые дегенераты дают характеристики этому человеку... Нужно прежде соизмерить величину Черенкова и собственную. Играли-то все. Но все — по-разному. И не каждый остался в народной памяти, как Федя. Все, будьте здоровы!

Этим «все!» Ярцев обычно и прерывал интервью, вдруг куда-то заторопившись, разнервничавшись. Я тут глядел последнее его на Суперкубке в Питере — говорил Георгий Александрович спокойно, размеренно. А подытожил так же. Эх.

Георгий Ярцев. Фото Алексей Иванов
Георгий Ярцев.
Алексей Иванов

«Как же хорошо поговорили — никого не обосрали...»

Его жизнь для меня — словно резкие вспышки. Прожектор прямо в глаз.

Это Ярцев стал самым первым героем «Разговора по пятницам». Знатным спартаковцам владельцы казино — кажется, «Метелицы» — выдавали золотые карты. Хочешь, ешь, пей бесплатно. Хочешь — принимай гостей в отдельном кабинетике. Может, и фишки выдавали даром. Допускаю.

Ярцев был на вершине популярности — и ему это нравилось. Только-только покинул сборную — но узнавал еще всякий на московских улицах. Ярцев делал вид, что утомлен популярностью.

Встреча наша была обставлена драматично — немногословный встречающий ведет куда-то, ведет. Около двери замирает. Стук, похожий на условный. Дверь без скрипа. Ярцев в полумраке, дыму, при неяркой лампе. Тени играют на лице.

— Если вопрос не понравится — не буду говорить... — нервно предупредил Георгий Александрович. — С вами я готов был встретиться, но сейчас мало кто из репортеров меня достанет. Я не прошу это ценить, но...

— Но мы — ценим! — поспешили выкрикнуть мы.

Георгий Ярцев. «В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Мы вели дело к острым темам — а Ярцев ускользал, как в 79-м. Сводил к разговору о спартаковских ветеранах, за которых играет с удовольствием.

«Ярцев получил в сборной столько, что еще долго может играть за ветеранов» — едко прокомментировал тот абзац после Вячеслав Колосков. А годы спустя удивился самому себе: «Разве я такое говорил? Странно! Ярцев получал немного, три тысячи долларов...»

Мы начинали про сборную — а Ярцев говорил, как не боится стареть. Вот-вот исполнится 60, но это ерунда.

— Я возраст не чувствую, много двигаюсь. Желание работать, радоваться жизни при мне... Живу в том же ритме, что и все последние годы. Встаю рано, не залеживаюсь.

Внешне Ярцев почти не менялся — и это говорило за долгую жизнь. Ну, курит одну за одной. Так что ж?

Проговорили часа три — Георгий Александрович не назвал ни одну фамилию. Все закруглял да закруглял. Ну, если назвал, то немного.

Потом встал, выдохнул с блаженством:

— Как же хорошо поговорили — никого не обосрали...

Коллега Кружков не удержал вздох. Впрочем, и фамилии «Ярцев» в заголовке хватило, чтоб народ читал и радовался.

Георгий Ярцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Георгий Ярцев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Где ж вы раньше были, Георгий Александрович?»

Ярцев мог объединить пылкостью и идеей юниоров из «Спартака» так, что те подмяли даже «Аланию». А «Алания» 96-го года, вы меня простите, была о-го-го. Состав помню наизусть.

Ярцев мог вдохнуть в сборную такую жизнь, что наш с вами любимый «Спорт-Экспресс» выходил с шапкой: «Где ж вы раньше были, Георгий Александрович?»

Так думал не только наш главный редактор — так думала вся страна.

Тот же Ярцев мог сорваться до свистка с места в Португалии, не досматривать разгром — и та же страна поражалась: разве капитан первым убегает с тонущего корабля?

Потом-то он поймет, что наделал, как отхлестал собственную репутацию — и пытался ситуацию сгладить.

Мы не выдержали — и пошли в лобовую атаку. Вспомнили рассказ доктора сборной Василькова после того самого поражения в Португалии 1:7.

— Про вас, ушедшего со скамейки, доктор высказался: «В тот момент это был не человек, а оголенный нерв. Когда Георгий Александрович покинул скамейку, сразу бросился за ним. Смотрю — Ярцев к стене прислонился, за грудь держится, в глазах слезы: «Все, Сергеич, дальше не могу». Дал ему тогда самых мощных сердечных препаратов, а сам подумал: дай-то Бог, чтобы пронесло». Был еще в вашей жизни матч, после которого чувствовали себя настолько же ужасно?

— Нет. Больше такого матча не было. Да и тогда-то, в Португалии, ничего не предвещало — как говорят, нежданно-негаданно... Гром средь ясного неба. И подготовка, и отношение, и настроение у ребят было в порядке. Если б я не чувствовал команду, не стал бы играть в два нападающих. Можно было укрепить линию обороны. Статистика была сумасшедшая: мяч девять раз попал в створ наших ворот. И получилось семь голов.

— Многие вас осуждали за уход со скамейки в Португалии. Что хотите сказать этим людям?

— Ничего. Плохо себя почувствовал — ушел. Константин Бесков вообще футбол с трибуны смотрел, даже не садился на эту лавку. А я не ушел совсем — досматривал португальскую игру на мониторе, внизу. Можно раздуть ситуацию как угодно. Можно ведь было рассудить иначе: какой Ярцев молодец, плохо себя чувствовал, но стоял у монитора... Это ведь только на тренерах корреспонденты акцентируют внимание. Про игрока скверное напишешь, а он в следующем матче возьмет, да хет-трик сделает. А интервью тебе не даст.

Георгий Ярцев. «Человечище! Яркий! Как жаль, что не успел с ним обняться...» Титов вспоминает Ярцева

«Человек-радио»

Ярцев мог выгнать с чемпионата Европы Мостового за фразу в интервью и ярко не сработаться в «Торпедо» с главной звездой Сашей Пановым. На первой же тренировке даже до упражнений не дошло — Ярцев зацепился за Панова взглядом:

— Что руки в карманах держишь? Яйца чешешь? Вон отсюда!

Конечно, мы расспрашивали и об этом — вот тут Ярцев вспыхивал, давил со злостью сигарету в пепельнице. Отвечал громко, даже зло:

— Панов? Об этом человеке давайте вообще не говорить!

Мы и рады бы согласиться — но Ярцев собственное предложение «не говорить» не принял. А продолжил вполне задорно:

— Человек-радио! Рот вообще не закрывался! Обсуждает все с утра до позднего вечера: какие деревья растут в Турции, почему это цветет, а это нет... И все это во время поездки на игру.

— Кто-то рассказывал, что Панова выгнали с тренировки за то, что руки в карманах держал.

— Если б просто держал — он еще семечки грыз! Это при Ярцеве-то!

— Немыслимо, — сжимались мы.

— Я поначалу подумал, что в дурдом попал. Выходим на первую тренировку, здороваемся. Стоит Панов: одна рука в кармане, другой шелуху сплевывает. Я присмотрелся: может, жвачка? Нет, семечки. А я стою перед ним — и объясняю задачу на сезон. Посмотрел-посмотрел, потом не выдержал: «Пошел отсюда!» Потом на тренировке чуть не устроил драку с Дасаевым, — о чем говорить?

Георгий Ярцев. Фото Никита Успенский
Георгий Ярцев.
Никита Успенский

Как погиб сын

Ярцев был... Настоящий, что ли. Яркий. В любой компании сразу же ставящий себя. Он был пижон и во многом пацан. Глядя на Ярцева, хотелось тщательнее подбирать самому себе пиджаки. Ярцева любили — и вот это самый важный штрих.

Мало кто знает, через что он прошел — и не только в «Спартаке». Хотя и там было весело: вот каково выиграть взрослый чемпионат с молодежным составом — и быть отодвинутым из главных тренеров? Как он это пережил — со своим-то самолюбием?

А как пережил гибель сына? Вы не знаете эту историю? Вот что рассказал нам Петр Шубин, бывший ассистент Бескова. Позже работавший в спартаковской школе, где и тренировал сын Ярцева.

— С футболом убийство точно не связано. Темная история. Время начинать тренировку — Александра нет. С утра все повторяется. Своим говорю: «Ну-ка наберите ему». Дома никто не отвечает. Дозвонились до родителей, мама поехала к сыну на квартиру. Там и нашла.

Георгий Ярцев и&nbsp;Олег Романцев. «Невозможно поверить... Еще вчера мы разговаривали по телефону!» Романцев — о Ярцеве

Ирония и усмешка

Мне точно будет не хватать Ярцева — на ветеранских тусовках, на трибуне. Будет не хватать — как персонажа и человека.

Я вспоминаю его голос, его иронию. Его усмешку после сборной:

— Мне сейчас очень легко общаться. Часто подходят люди, задают вопрос — и сами на него отвечают. Тут главное — не перебить человека. Ему абсолютно неважно, что ты думаешь, главное — высказаться самому...

Пожалуй, я его любил.

Александр Козлов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Поехал в Москву «за апельсинами и колбасой», встретил Бескова и стал легендой. Памяти Георгия Ярцева

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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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