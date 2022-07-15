Стала известна причина смерти бывшего футболиста «Спартака» Козлова
Стала известна причина смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.
О его смерти стало известно сегодня, 15 июля. Козлову было 29 лет.
Козлов готовился к сезону с подмосковным клубом «Зоркий» (Красногорск), который выступает во второй лиге.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей.
Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК»
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|Сочи
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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