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Сегодня, 12:56

Стала известна причина смерти бывшего футболиста «Спартака» Козлова

Читать «СЭ» в
Александр Козлов.
Фото Никита Успенский

Стала известна причина смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

О его смерти стало известно сегодня, 15 июля. Козлову было 29 лет.

Козлов готовился к сезону с подмосковным клубом «Зоркий» (Красногорск), который выступает во второй лиге.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК»

Александр Козлов
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