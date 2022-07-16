Камышев: «Первое место «Химок» в этом сезоне? Почему нет!»

Защитник «Химок» Илья Камышев рассказал о целях команды на новый сезон. 15 июля состоялся первый тур РПЛ, в котором подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

«Идем от игры к игре. Наверное, задача минимум — остаться в РПЛ. Задача максимум — стать чемпионом! Почему нет? Надо мечтать о великом. В нас я верю», — сказал Камышев «СЭ».

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля. «Химки» 24 июля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».