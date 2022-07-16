Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:10

Камышев: «Первое место «Химок» в этом сезоне? Почему нет!»

Защитник «Химок» Илья Камышев рассказал о настрое команды на сезон-2022/23
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Илья Камышев рассказал о целях команды на новый сезон. 15 июля состоялся первый тур РПЛ, в котором подмосковная команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

«Идем от игры к игре. Наверное, задача минимум — остаться в РПЛ. Задача максимум — стать чемпионом! Почему нет? Надо мечтать о великом. В нас я верю», — сказал Камышев «СЭ».

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля. «Химки» 24 июля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».

ФК Химки
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
«Сапсан» не обещали. «Локомотив» рассказал о планах на сезон, сохранении Дмитрия Баринова и следующих трансферах клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба
В «Динамо» подтвердили, что Slava Marlow выступит перед матчем с «Ростовом»
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ
Садыгов заявил, что пока не приступал к оформлению Fan ID
«Зенит» предложил 14 миллионов евро за венгерского защитника «Фенербахче» Солои
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрюшкин о смертях Ярцева и Козлова: «Двойной удар, все в шоке»

Знакомый Козлова — об умершем футболисте: «Искренний, открытый, добрый, никакой заносчивости»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости