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Сегодня, 10:19

В «Динамо» подтвердили, что Slava Marlow выступит перед матчем с «Ростовом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Динамо» подтвердили, что певец Slava Marlow выступит на матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Вчера, 15 июля об этом сообщал «СЭ».

Slava Marlow, а также группа Therr Maitz выступят перед началом игры, которая пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 17 июля. Начало запланировано на 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcdynamo/7540
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