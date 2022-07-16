В «Динамо» подтвердили, что Slava Marlow выступит перед матчем с «Ростовом»

В «Динамо» подтвердили, что певец Slava Marlow выступит на матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Вчера, 15 июля об этом сообщал «СЭ».

Slava Marlow, а также группа Therr Maitz выступят перед началом игры, которая пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 17 июля. Начало запланировано на 20.00 по московскому времени.