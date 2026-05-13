Ерохин — о Соболеве: «Голы — его работа, с которой он сейчас справляется»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» оценил результативность нападающего Александра Соболева в текущем сезоне.

«Команда — это живой организм и механизм, где важен каждый элемент. В определенный момент сезона каждый вносит свой вклад в итоговый результат. У меня тоже бывали отрезки, когда забивал в четырех или пяти матчах подряд.

Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сейв. Все стараются ради общей цели», — сказал Ерохин «СЭ».

В сезоне-2025/26 29-летний Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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