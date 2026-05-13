Ерохин — о контракте: «Чувствую силы и мотивацию продолжать как минимум еще сезон помогать «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Что дальше?

— Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать «Зениту» на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

— С руководством уже обсуждали, что вернетесь к переговорам после сезона?

— Определенные разговоры есть — большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт 36-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max