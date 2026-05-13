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Ерохин — о контракте: «Чувствую силы и мотивацию продолжать как минимум еще сезон помогать «Зениту»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Что дальше?

— Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать «Зениту» на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

— С руководством уже обсуждали, что вернетесь к переговорам после сезона?

— Определенные разговоры есть — большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом.

Александр Ерохин.«С Луневым обязательно обсудим его сейв. А Сергеева уже поздравил с днем рождения». Интервью Ерохина

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт 36-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.

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Александр Ерохин
ФК Зенит
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«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
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Источник: ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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