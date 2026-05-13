Ерохин: «С Луневым обсудим его сейв с «Краснодаром», а Сергееву уже написал и поздравил с днем рождения!»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» рассказал, что связался с вратарем «Динамо» Андреем Луневым и нападающим Иваном Сергеевым после победы московской команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

— Луневу написали? Сказали спасибо?

— Еще нет. Но мы периодически общаемся. У него получился эмоциональный матч все-таки — не захотел его тревожить после игры. Но позже обсудим с ним тот момент!

— А Ивану Сергееву?

— Поздравил его с днем рождения. У него же праздник — написал ему.

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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