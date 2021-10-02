Шварц: «Динамо» до счета 0:1 играло замечательно, показывало агрессивный футбол»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
— Я считаю, что до счета 0:1 мы играли замечательно, показывали агрессивный футбол, создавали хорошие моменты у ворот соперника. Мы получили гол с контратаки, после могли забивать, но не реализовали свои моменты. После 60-й минуты потеряли концентрацию, было очень сложно создавать моменты.
— Смогли замены усилить игру «Динамо»?
— Наверное, игроки, которые вышли на замену не смогли освежить игру.
— Можете сравнить сегодняшнее поражение с поражением «Нижнему Новгороду»?
— Да, вы правы, результат похож. Но поражения совершенно разные по своей породе. Оба эти поражения очень болезненны для нас. В обоих матчах у нас мало что получалось после 60-й минуты, мы не придерживались задуманной тактике. Проигрывать дома всегда горько, — сказал Шварц.
Единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов. Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.
(Антон Иванов)
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